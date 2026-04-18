إصابة فلسطيني وترويع أطفال في هجومين لمستوطنين إسرائيليين بالضفة

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ زراعية غرب مدينة جنين

تسبب هجومان لمستوطنين إسرائيليين على منطقتين في الضفة الغربية المحتلة، السبت، بإصابة فلسطيني، وترويع آخرين بينهم أطفال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في قرية عين سينيا، شمال مدينة رام الله وسط الضفة، واعتدوا على الأهالي، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الوكالة أن القرية تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متكررة، من قِبل الجيش والمستوطنين، تشمل اقتحامات واعتداءات على المواطنين.

وفي الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة، هاجم مستوطنون تجمع وادي أبو الحيات، وفتشوا منازل، وروّعوا عددا من العائلات، خاصة الأطفال، وفق بيان منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون إسرائيليون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين.

وفي محافظة جنين شمالي الضفة، جرفت قوات عسكرية إسرائيلية أراضي زراعية وأغلقت طرقا فرعية في قرية زبوبا غرب المدينة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات، حسب الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى اقتحام قوات إسرائيلية للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس (شمال)، حيث تمركزت قرب مخيم عسكر القديم وشارع المياه، وداهمت محالا تجارية في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.



