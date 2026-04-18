مسرحية «مدينة الألعاب» تجذب أطفال دمياط بعرض تفاعلي

شهدت مكتبة مصر عرض مسرحية "مدينة الألعاب" ضمن أنشطة فرع ثقافة دمياط، تأليف محمود جمال الحديني، وسط حضور ملحوظ من الأطفال وأسرهم، في إطار البرامج الثقافية الهادفة لتنمية الوعي والإبداع لدى النشء.

رؤية إخراجية تراعي عالم الطفل

وأوضح كريم خليل مخرج العرض، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن العمل يأتي ضمن خطة تقديم عروض مسرحية موجهة للأطفال تجمع بين الترفيه والرسائل التربوية، مشيرًا إلى أن العرض قُدم برؤية إخراجية متوافقة مع طبيعة المكان، واعتمد على حبكة بسيطة وشخصيات قريبة من عالم الطفل، مع توظيف عناصر بصرية وحركية جذابة، بما يسهم في توصيل القيم الإيجابية بأسلوب غير مباشر، ويعزز التفاعل بين الممثلين والجمهور الصغير.

المسرح آداة لتنمية مهارات الأطفال

يأتي العرض ضمن سلسلة فعاليات تستهدف تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية، من خلال المسرح كوسيلة تعليمية وترفيهية في آن واحد، بما يعكس اهتمام المؤسسات الثقافية بتقديم محتوى هادف يسهم في بناء الوعي وتنمية الخيال لدى الأجيال الجديدة.

إشراف ودعم للفعاليات الثقافية

ويأتي تنظيم العرض تحت إشراف نجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط، وبالتعاون مع رحاب اللفات مدير مكتبة مصر العامة بدمياط، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثقافية لتقديم أنشطة متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتدعم الحراك الثقافي داخل المحافظة.