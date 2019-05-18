س ينتقد التعاون مع اليمينيين الشعبويين على خلفية فضيحة نائب النمسا

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التعاون مع اليمينيين الشعبويين على خلفية فضيحة نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية النمساوي اليميني هاينتس-كريستيان شتراخه.

وكان شتراخه ظهر في مقطع فيديو وهو يبدي استعداده قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية في 2017 لتدبير رسو عطاءات حكومية على سيدة أعمال روسية فاحشة الثراء مقابل مساعدته في حملته الانتخابية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا:" علينا أن نتصدى بصوت عال وبوضوح كاف حتى لا يحصل اليمينيون الشعبويون في أوروبا على المزيد من الإقبال ".

وأضاف ماس أن اليمينيين الشعبويين هم " أعداء الحرية، والقيام بشيء مشترك مع اليمينيين الشعبويين هو عمل غير مسؤول".

كان شتراخه أعلن في وقت سابق اليوم استقالته من منصبه في الحزب وفي الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار زباستيان كورتس من حزب الشعب النمساوي المحافظ.

وتأتي استقالة شتراخه كرد فعل على الفيديو المشار إليه.