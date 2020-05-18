الفلسطينيون ينددون بخطاب نتنياهو أمام الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية

أدان الفلسطينيون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أمام الكنيست (البرلمان) وتأكيده على المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وصرح نتنياهو لدى نيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الثقة من الكنيست بأنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشددا على أن هذه الخطوة "لن تبعد السلام بل العكس هو الصحيح".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في بيان إن خطاب نتنياهو "دعاية سياسية مكشوفة لا تخدم أي سلام بل تزيد الخطر على الأمن الاستقرار في المنطقة".

واعتبر مجدلاني أن إعلان نتنياهو الضم كسياسة لحكومته هو "نهاية لحل الدولتين، وتقويض لأسس عملية السلام، ولن تبقى القيادة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقيات وسنكون في حل منها".

من جهته حث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت تعقيبا على خطاب نتنياهو، الدول العربية على الالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل.

ودعا رأفت كل من الأردن ومصر إلى إلغاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل في حال إقدامها على ضم أراض فلسطينية ووقف كل العلاقات معها.

فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "مواقف نتنياهو الاستعمارية تأكيد جديد على معاداته الايدولوجية للسلام، وأن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياسته الاستعمارية يشجع إسرائيل على مواصلة تغولها على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه".

واعتبرت الوزارة أن "استخفاف نتنياهو بردود الفعل الدولية الواضحة والمعلنة برفض ضم أية أجزاء من الضفة الغربية يتطلب موقفا دوليا حازما لإجبار إسرائيل على التراجع عن تهديداتها من خلال التلويح بجملة عقوبات رادعة في وجها".

من جهتها، قالت حركة المقامة الإسلامية (حماس) إن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل "يعزز التحديات التي تواجهها الحالة الفلسطينية"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "سيواصل نضاله المشروع حتى استرداد كامل أرضه ومقدساته".

وحثت الحركة في بيان للناطق باسمها في غزة عبداللطيف القانوع على "توحيد كل جهود وطاقات الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضع ضم الضفة الغربية في سلم أولوياتها".

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد مؤخرا بوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حال البدء بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.