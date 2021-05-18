الرئيسان الروسي والصيني يشاركان غدا في تدشين مشروع نووي جديد

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني وشي جين بينج سيشاركان غدا الأربعاء، في مراسم إطلاق بناء مشروع نووي روسي صيني جديد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن بوتين وبينج سيشرفان غدا، عبر الفيديو كونفرانس، على إطلاق مشروع الطاقة النووية "الروسي - الصيني".

وأشارت إلى أن موسكو وبكين تتمتعان بتجربة التعاون الوثيق وطويل الأمد في الصناعة النووية.

يُذكر أن روسيا شاركت في بناء 4 وحدات طاقة من محطة "تيانوان" للطاقة النووية، ومفاعل نووي سريع تجريبي من نوع "CEFR" في الصين، ومن المتوقع أيضا بناء وحدتين أخرتين في محطة "تيانوان" ووحدتين في محطة "سويدابو" للطاقة النووية.