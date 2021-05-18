وزيرا خارجية تونس وأمريكا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع أمريكا ولاسيما على المستوى المالي والاقتصادي لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19، معربا عن ارتياحه للتطور الحاصل على مستوى العلاقات الثنائية.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجرندي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تناول خلاله الوزيران واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، نوه وزير الخارجية الأمريكي بمتانة علاقات الصداقة بين البلدين وارتياحه لنتائج المفاوضات الأخيرة لتونس مع المنظمات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي وكذلك بأهمية الإصلاحات المزمع القيام بها في بلادنا.

وعبر الوزير الأمريكي عن ارتياحه للدور الإيجابي الذي تقوم به تونس داخل مجلس الأمن.. داعيا إلى مزيد من تنسيق الجهود مع سائر الدول الصديقة من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على أرواح الأبرياء.

وثمن المساعي الحثيثة التي تقوم بها تونس مع مختلف الدول من أجل عودة الاستقرار للمنطقة وأهمية العمل سويا للوصول إلى وقف إطلاق النار ثم إيجاد حلول مستدامة في مرحلة لاحقة.

وفي الختام، عبر الوزيران عن رغبتهما في مواصلة العمل سويا من أجل دعم جهود الأخوة الليبيين لاستكمال المسار السياسي، مما سينعكس إيجابا على ليبيا وكامل منطقة البحر الأبيض المتوسط.