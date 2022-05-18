موسيماني يسعى لحل مشكلة الوسط في ظل الغيابات.. وخالد جلال يبحث عن المفاجأة

تختتم اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري، بمواجهة الأهلي أمام مستضيفه البنك الأهلي، في الثامنة مساءً على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

يعود الأهلي مرة أخرى لمنافسات الدوري، منتشيًا بعبور عقبة وفاق سطيف الجزائري، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

يحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وله 4 مؤجلات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 24 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصري.

ويبحث الأهلي عن نقل تألقه الإفريقي إلى البطولة المحلية والإقتراب من الصدارة، بعد غياب الإنتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة، بتعادلين أمام الطلائع وسيراميكا على التوالي سبقهما خسارة مفاجأة من المصري البورسعيدي.

ويأمل موسيماني في ايقاف نزيف النقاط، لضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس رابطة الأندية بخصوص تحديد المتأهلين قبل نهاية الموسم، عن طريق اعتماد الترتيب بعد نهاية الدور الأول أو في أخر جولة تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتجنب سيناريو نزيف النقاط بالدوري، في ظل الغيابات الكثيرة المتوقعة بسبب الإصابات، حيث يغيب ياسر إبراهيم وأليو ديانج ولويس ميكيسوني، فيما تبدو فرص عودة عمرو السولية محدودة للغاية.

وغاب عن الأهلي 4 لاعبين في التدريبات الجماعية الأولى بعد العودة من الجزائر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، حيث حصل أليو ديانج وياسر إبراهيم، على راحة من ‏المران، بعد شكوى الثنائي من الإصابة في مباراة وفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى ديانج من ألم في الركبة، بينما عانى ياسر من العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائي أشعة، يتحدد على ضوء نتيجتها البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

كما خاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، تدريبات ‏استشفائية على هامش المران، وأدى حمدي فتحي جلسة في الجيم، فيما قام عبد المنعم بالجري حول الملعب، وفقا ‏للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.‏

ويعول موسيماني على تألق مواطنه بيرسي تاو في الفترة الأخيرة واستعادة جزء من مستواه، بالإضافة لمحمد شريف الذي استعاد حاسة التسجيل في المباريات الأخيرة كذلك.

ويمثل وسط الملعب أزمة للمدرب الجنوب إفريقي في ظل شكوى حمدي فتحي من آلام في الحوض، بالإضافة إصابة ديانج والسولية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط يلعب حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات، وفي الهجوم طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم من أجل مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على إيسترن كومباني والتعادل مع إنبي وطلائع الجيش تواليًا.

وسيعتمد الفريق بقيادة مدربه خالد جلال، إلى غلق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة بقيادة محمد هلال وناصر منسي وكريم بامبو، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أسوة بطلائع الجيش وسيراميكا أمام الأهلي.

ويعول خالد جلال على حالة الإرهاق عند لاعبي الأهلي، العائد من الجزائر قبل يومين فقط، وكذلك الغيابات العديدة التي سببتها الإصابات في المباريات الأخيرة للأهلي.