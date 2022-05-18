وزيرا خارجية أمريكا وباكستان يبحثان مكافحة الإرهاب وأفغانستان ودعم أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، مكافحة الإرهاب والاستقرار في أفغانستان ودعم أوكرانيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن بلينكن التقى بوتو زرداري في مدينة نيويورك لتأكيد الرغبة المشتركة في أن تكون العلاقة الثنائية بين البلدين قوية ومزدهرة.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا سبل توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات مكافحة المناخ والاستثمار والتجارة والصحة، والروابط بين الشعبين.

كما شددا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان فيما يتعلق بالسلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب والاستقرار في أفغانستان ودعم أوكرانيا والمبادئ الديمقراطية.