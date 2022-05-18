وزير التنمية المحلية: قمة المدن الإفريقية تعكس تنوع الموضوعات التي تهم مواطني القارة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قمة المدن الإفريقية تعكس تنوع الموضوعات التي تهم مواطني القارة، خاصة ملفات التغيرات المناخية وتعزيز وتنمية قدرات المدن بما يدعم الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع جان بيير إمباسى، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، بحضور كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية (Africites 2022)، التي تعقد فى مدينة "كيسومو" الكينية.

وشهد اللقاء التطرق إلى الدور المتميز الذى تقوم المنظمة على الساحة الإفريقية من توحيد شعوب القارة ومساعيها لنقل التجارب الإفريقية الناجحة بين مدن وعواصم إفريقيا، كما شهد الاجتماع أبعاد ملف استضافة مصر القمة القادمة "Africites2025".

وأكد اللواء محمود شعراوى، تقديم الحكومة المصرية كل الدعم والمساندة لنجاح تلك القمة، والتزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الإفريقية، في إطار تحقيق (أجندة إفريقيا 2063)، وسعي مصر لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا.

وأعرب جان بيير إمباسى، عن ثقته الكاملة في نجاح مصر في تنظيم القمة القادمة Africites2025، في ظل الدور المصرى الحيوي والهام على مستوى القارة الإفريقية، لافتاً إلى أهمية دور مصر في دعم جهود التنمية بدول القارة، خاصة في مجالات التنمية المحلية والحضرية ورفع قدرات الكوادر المحلية الإفريقية، وهو ما يؤكده في اجتماعات وزراء التنمية المحلية الأفارقة في إطار عمل منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.

كما التقى اللواء محمود شعراوى مع فرانسوا منجيلي مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وأكد أهمية التعاون القائم مع الجانبين خلال الفترة الماضية لتنفيذ بعض المشروعات والمبادرات لخدمة الإدارة المحلية، وعلى رأسها مشروع تحسين الخدمات العامة الذى يتم تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية، لافتا إلى ما أسفر عنه التعاون المشترك في العديد من النجاحات التي ساعدت في تطوير المحليات وكذا التعاون القائم أيضاً فيما يخص البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.

وأشار إلى أهمية بحث شراكات جديدة في العديد من الموضوعات والملفات التي تهم مدن القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دراسة كل أوجه التعاون على النحو الذى يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

ومن جانبه، رحب "فرانسوا منجيلي"، مدير برنامج التعاون الفني الخارجي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون المشترك مع الوزارة في بعض الملفات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الدول الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الواعدة والإمكانات للنمو والتطور.

وتم الاتفاق على استكمال التعاون بين الجانبين في لقاء قريب بالقاهرة، سيتم تحديده بين الوزارة ومسئولى الوكالة الألمانية.

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع "أوجستين تامبا" رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون، حيث تم استعراض آخر تطورات مسار توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين للتعاون في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال، حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً، وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم، خاصة في ظل الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفد الكاميرونى بمشاركة المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والآثاث أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المشاورات خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل.

ومن جانبه، أشار "أوجيستين تامبا" إلى حرص اتحاد مجالس ومدن الكاميرون على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص والحكومى في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة.

من ناحية أخرى، التقى وزير التنمية المحلية مع المدير التنفيذي لمنتدي المدن الكبرى العالمية C40، وهي المجموعة المعنية بدعم قدرات المدن في مواجهة تحدي المناخ التي تضم 40 من كبرى المدن العالمية التي تواجه ظاهرة التغير المناخ وتساهم في مواجهة هذا التحدي وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد ضرورة عقد منتدى للمحليات على المستوى الإفريقي لبحث قضية المناخ والتقدم برؤية استراتيجية واضحة ومحددة لمؤتمر المناخ القادم في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أهمية الدعم الفني الذي يمكن أن يقدم في هذا الإطار لإطلاق مبادرة تسهم في تعزيز دور المحليات والمدن الكبرى في مواجهة تحدي المناخ.