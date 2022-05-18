 زيلينسكي يسعى إلى تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا بعد 25 مايو - بوابة الشروق
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زيلينسكي يسعى إلى تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا بعد 25 مايو

زيلينسكي
زيلينسكي
كييف - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 1:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 1:48 م

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البرلمان مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا بعد 25 مايو، وفقا لما ذكره البرلمان عبر موقعه على الإنترنت.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن البرلمان لم ينشر نص مشروع القانون على الموقع الإلكتروني بعد.

وتم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير لمدة 30 يوما، ثم تمديدها لفترة أخرى مدتها 30 يوما.

ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تمديد فترة التعبئة العسكرية، وقدم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الشأن.

وتم الإعلان عن التعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية في 24 فبراير لمدة 90 يوما.


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