وزيرة التنمية الألمانية: بوتين يتعمد استخدام الجوع كسلاح





دعت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لمواجهة أزمات الجوع الناجمة عن حرب أوكرانيا.



وخلال اجتماع لوزراء التنمية في دول المجموعة، قالت السياسية المنتمية لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين، اليوم الأربعاء، إن "التداعيات المروعة لحرب روسيا العدوانية تتجاوز أوكرانيا بشكل كبير".



وأضافت شولتسه أن هناك "خطرا لوقوع مجاعات لأن بوتين يتعمد استخدام الجوع كسلاح، ويجب أن نواجه هذا بتشكيل تحالف جديد للأمن الغذائي العالمي وهو ما نعتزم إقراره خلال هذا الاجتماع".



ويجري وزراء التنمية في مجموعة السبع مشاورات تستمر حتى غد الخميس بشأن التحديات الراهنة التي تمثلها أضزمة الغذاء والتغير المناخي، وإعادة بناء أوكرانيا الحرة التي تمثل مصدرا مهما للحبوب على مستوى العالم، وسيشارك رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في الجلسة افتراضيا.



كما دعت شولتسه التي تترأس بلادها مجموعة السبع حاليا، جهات أخرى إلى المشاركة في الاجتماع، وهي إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين للعام الحالي، والهند والسنغال ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، ومدير البنك الدولي، ديفيد مالباس.



ومن المنتظر إطلاق تحالف الأمن الغذائي العالمي رسميا خلال الاجتماع، وهو التحالف الذي كانت شولتسه ومالباس اقترحا إنشاءه في أبريل الماضي؛ لتوفير تمويل إضافي للأمن الغذائي ولضمان التنسيق القوي لإجراءات الأمن الغذائي.