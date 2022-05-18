مجلس مدينة الأقصر يستكمل أعمال تجميل الميادين والشوارع الرئيسية

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استكمل مجلس مدينة الأقصر أعمال التجميل والتشجير لجميع الميادين بشكل منتظم، والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن طبقا للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه قام رئيس مجلس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي بمتابعة أعمال التجميل وزراعة أشجار الزينة بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر ورفع كفائتها.

وشملت الأعمال تشجير حوالي 250 شتلة من شتلات أشجار الزينة بميدان جزيرة العوامية والمناطق المحيطة به جنوب المدينة، كما تم التوجيه بتغيير البلدورات المضيئة المتهالكة بالميدان واستبدالها ببلدورات جديدة مطابقة للمواصفات، وجارِ أعمال دهانها، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة الأقصر.