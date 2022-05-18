 بولندا: استقبلنا 3 ملايين و442 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية - بوابة الشروق
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بولندا: استقبلنا 3 ملايين و442 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

وارسو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 9:51 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 3 ملايين و442 ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء- أن قرابة 20 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الثلاثاء، مقابل أكثر من 19 ألفا و200 في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت -في شهر مارس الماضي- مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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