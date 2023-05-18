لا شبهة جنائية في وفاة حلاق سقط من الطابق الخامس بأكتوبر

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع حلاق سقط من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، إلى أن المتوفي اختل توازنه، ولا توجد شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من علو بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة حلاق في العقد الثالث من عمره، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، ما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.