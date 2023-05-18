رئيس جامعة طنطا: زيادة 25% في موازنة الجامعة لدعم قطاعي التعليم والصحة

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، الخاصة بجامعة طنطا ومستشفياتها.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بجهود لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة ناقشت مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تمت زيادة موازنة الجامعة بنسبة 25% عن العام الماضي لدعم قطاعي التعليم والصحة، وذلك في ضوء رؤية وخطة الجامعة الاستراتيجية، لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وسحر عبد الرحيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد البري مدير عام الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية.