صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل المخا ويشعل حريقا على متنها

أصيبت ناقلة للنفط بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب والواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري، في بيان، السبت، إنه تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو عشرة أميال بحرية جنوب غرب المخا.

وأضافت أن المعلومات تشير الى أن السفينة أصيبت بصاروخ، أدى الى اندلاع حريق على متنها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشن جماعة الحوثي في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر.

وتستخدم الجماعة في هجماتها طائرات بدون طيار وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن، ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا.