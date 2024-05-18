محافظ الأقصر يتفقد أعمال توسعة قطاع ترعة ضوة وطريق مصر أسوان في القرنة

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تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال توسعة قطاع ترعة ضوة بطريق المسار السياحي الرابط بين منطقة كورنيش القرنة الجديد والمزارات الأثرية بإجمالي 420 مترا طوليا.

وأوضح مصطفى جبريل، رئيس مدينة القرنة في الأقصر، أن أعمال التوسعة شملت تنفيذ حائط خرساني بجوار ترعة ضوة بطول 300 متر، وتنفيذ أعمال خرسانة ميول تبطين؛ لحماية الطريق بطول 120 مترا.

وأضاف جبريل أن الأعمال المنفذة ساهمت في توسعة الطريق من 6 أمتار إلى 12 مترا، وجار الانتهاء من الأعمال وتوصيل الإنارة.

كما تفقد المحافظ، أعمال توسعة طريق مصر أسوان الزراعي بداية من منطقة ميدان مستشفى القرنة المركزي بطول 500 متر حيث ستساهم أعمال التوسعة في توسعة الطريق من 8 أمتار إلى 17 مترا.