الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة 1725 جنديا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت نحو 1725 جنديا على مختلف المحاور، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن الجيش الروسي تمكن من صد هجمات على محاور "دونيتسك، وخيرسون، وزابوروجيه".

وأوضح التقرير، أن الدفاعات الجوية الروسية، تمكنت من إسقاط 37 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى 21 قذيفة من راجمات الصواريخ "HIMARS"، بالإضافة إلى تدمير محطة رادار لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وتدمير زورقين سريعين مسيرين تابعين للقوات الأوكرانية.

ويشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق كامل أهدافها.