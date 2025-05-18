وزير الدفاع السوري يدعو كافة الفصائل المسلحة للاندماج في وزارة الدفاع

دعا وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كافة الفصائل العسكرية للاندماج في وزارة الدفاع ضمن مهلة حددت بعشرة أيام اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر عبر موقع الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي "إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية.

وأضاف البيان "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".

‏وتابع البيان "انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها {10 أيام} من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".

وكانت الفصائل العسكرية الكبيرة اندمجت في وزارة الدفاع السورية نهاية شهر ديسمبر الماضي بعد سقوط النظام السوري.

ويشكل الجيش السوري الجديد من فصائل عسكرية تتبع للجيش الوطني وأخرى لهيئة تحرير الشام.