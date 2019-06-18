الجيش الباكستاني يحاول إنقاذ متسلقين إيطاليين وصينيين بشمال البلاد

قال مسؤول اليوم الثلاثاء، إن الجيش الباكستاني سوف يقوم بعمليتين لإنقاذ أربعة متسلقين إيطاليين ضربهم انهيار جليدي، وتحديد موقع متسلقين صينين اثنين فقدا في شمال باكستان.

وقال كارار هايديري، سكرتير رابطة جبال باكستان إن عملية الإنقاذ، التي سيتم استخدام المروحيات فيها، مشروطة بظروف الطقس في المنطقة.

وأضاف أن المتسلقين الصينيين لي هاوشين تشين وكا كيت نج فقدا في منطقة أبراج ليليجو وترانجو.

وقد أرسل العضو الثالث بالفريق الذي كان متواجدا في مخيم بالقاعدة نداء استغاثة لدى عدم عودة المتسلقين أمس الاثنين مثلما كان من المفترض.

وكان انهيار جليدي قد ضرب مجموعة من سبعة متسلقين أربعة إيطاليين وثلاثة باكستانيين على ارتفاع نحو 5300 متر في وادي اشكومان في منطقة جيزار صباح أمس الاثنين.

وقال هايديري إن متسلقا إيطاليا ومتسلقتين باكستانيتين أصيبوا، وتوفى مرشدهم الباكستاني.

يشار إلى أن المئات من متسلقي الجبال، ومعظمهم من أوروبا، يحاولون الوصول لقمم الجبال في باكستان كل فصل صيف، وقلة فقط تحاول ذلك خلال فصل الشتاء.