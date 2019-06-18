عزام الأحمد يطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع في فلسطين

أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي على الساحة العربية خاصة الفلسطينية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، الأحداث السياسية المتلاحقة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومن جانبه وصف الأحمد اللقاء مع الامين العام بالهام، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق بشكل أساسي إلى التحرك الأمريكي في فرض استسلام على الأمة العربية والشعب الفلسطيني خاصة من خلال ما يسمي "بصفقة القرن" وعنوانها الحالي بمحاولة عقد "ورشة المنامة" تحت شعار الدعم الاقتصادي لفلسطين.

وقال الأحمد في تصريحات له عقب اللقاء، إن الهدف من عقد هذه الورشة هو جمع الأموال لتصفية القضية الفلسطينية من نفس أشقائنا العرب، مضيفا أن الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الشأن وغير معنية بعقد تلك الورشة إلا إنها تفشل عقدها.

وأضاف، أننا نأمل من محاولات الالتفاف التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" والولايات المتحدة الأمريكية لتمرير هذه الورشة في العاصمة البحرينية لأنها تتناقض مع مبادرة السلام العربية، مؤكدا أنه يجب عدم القيام أي أعمال مثل تلك الأعمال سواء بمشاركة إسرائيلية أو غيرها إلا بعد تنفيذ كامل ودقيق لمبادرة السلام العربية وتنفيذ كامل بنودها بالتسلسل فلا تطبيع في العلاقات مع إسرائيل إلا بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أنه لا بد من توحيد الجهد العربي وأصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل صفقة القرن بكاملها والعودة إلى قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الأحمد، أن تم التطرق أيضًا إلى ضرورة الإسراع بإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية والتأكيد على وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.