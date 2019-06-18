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ارتفاع بورصة زيمبابوي للأوراق المالية إلى مستوع قياسي مع ارتفاع معدل التضخم

هراري - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 10:50 ص

ارتفعت بورصة زيمبابوي للأوراق المالية إلى مستوى قياسي، رغم أن الظروف الاقتصادية الصعبة.

ارتفع المؤشر الصناعي لبورصة هراري للأوراق المالية بنسبة 6ر5% أمس الاثنين ليرتفع المؤشر بنسبة 80% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع الأسهم جاء على خلفية رغبة المستثمرين المحليين في التحوط ضد معدل التضخم الذي ارتفع إلى 98% خلال مايو الماضي بحسب ما أعلنته وكالة الإحصاء الزيمبابوية أمس.

وقد ارتفعت الأسعار في زيمبابوي بصورة قوية في ظل نقص العملات الأجنبية مما أدى إلى نقص في إمدادات الوقود والأدوية وغيرها من السلع المستوردة.

وتزايدت مخاوف المستثمرين في زيمبابوي من التضخم نتيجة انهيار العملة المحلية، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة 57% منذ مارس الماضي في السوق السوداء.

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