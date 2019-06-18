سجن رجل أعمال نيوزيلندي 21 شهرا لنشره فيديو هجوم «كرايستشيرش»

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قضت محكمة نيوزيلندية -اليوم الثلاثاء- بسجن فيليب أربس رجل أعمال لمدة 21 شهرا بتهمة نشر تسجيل مصور للهجوم الذي استهدف مسجدا بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن المتهم أربس أقر بأنه مذنب لنشره التسجيل الذي بثه المسلح على موقع التواصل الاجتماعي في 15 مارس الماضي أثناء تنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة العشرات.

وكان أربس قد وصف التسجيل بأنه "رائع" ولم يظهر أي تعاطف مع الضحايا، فيما قال قاضي المحكمة لأربس خلال المحاكمة "إن تصرفك يمجد ويشجع القتل الجماعي الذي يتم تحت ذريعة الكراهية الدينية والعرقية".

وكانت الحكومة النيوزيلندية قد حظرت حيازة أو نشر فيديو هجوم "كرايستشيرش أو تداول اسم مرتكب الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الهجوم الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في مارس الماضي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين.