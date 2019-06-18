هواوي مصر: التحول الرقمي فرصة هائلة لدعم الأنشطة الاقتصادية للدول

قال سام تشانغ ،نائب رئيس شركة هواوي مصر للمشروعات والحلول والتسويق، إن التحول الرقمي في العصرالحالي أتاح لمختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية فرصا هائلة وتحديات في نفس الوقت يجب على الدول أن تضعها في خططها للنمو المستدام ، لاسيما أن التحول الرقمي يفرض واقعا جديدا على المجتمع سواء في سلوكه الاستهلاكي أو التعامل مع نطاقات الأعمال والخدمات في الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة الخامسة لمديري تقنية المعلومات(IDC) اليوم بالقاهرة ، حيث استعرض استراتيجيات النجاح في عصر الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، ودور منصات هواوي الرقمية في تسهيل التحول الرقمي في الصناعات المختلفة.

وأشار تشانغ إلى أنه لايمكن تحقيق الرقمنة بشكل كامل في المجتمعات دون التعامل مع آليات دمج العالم الرقمي بالعالم المادي، مشيرا إلى أن هواوي تنفذ خططها وفقا لهذه الرؤية وخبراتها التي تزيد عن عشر سنوات في تجربة التحول الرقمي للدول، وهو مادفعها لإطلاق منصة "هواوي الرقمية" للشركات لنشر الخدمات الرقمية المتطورة بسرعة وبمحتويات عالمية استجابةً لاحتياجات العملاء.

وأكد نائب رئيس شركة هواوي مصر للمشروعات والحلول والتسويق، على حرص الشركة على أن تصبح منصتها الرقمية الأساس للعالم الرقمي الجديد وأن تساهم في إنشاء نظاما بيئيا مزدهرا.