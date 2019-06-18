إصابة 4 جراء إطلاق نار خلال تجمع جماهيري في كندا

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أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خلال تجمع جماهيري حاشد للاحتفال بأول فوز لفريق "تورنتو رابتورز" ببطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) يوم الاثنين، حيث كان مئات الآلاف من المشجعين ، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وشخصيات أخرى، يحتفلون بالفوز التاريخي.

وقال قائد شرطة تورنتو، مارك سوندرز، إن الضباط عثروا على سلاحين ناريين وأنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص.

ووقع إطلاق النار حوالى الساعة 0345 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) ، بالقرب من مجلس مدينة تورنتو وساحة ناثان فيليبس.