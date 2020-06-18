ننشر صور وصول 23 عاملا مصريا إلى منفذ السلوم البري بعد احتجازهم من قبل ميليشيا ليبية

وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية،، في إطلاق سراحهم وإعادتهم .

حيث استقلوا باص خاص بهم فور وصولهم إلي الأراضي المصرية، تمهيداً لنقلهم إلي قريتهم كوم الرمل مركز سمسطا محافظة بني سويف.

وردد العمال العائدون شعار تحيا مصر وأشاروا بعلامة النصر، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية وللدولة المصرية علي الاهتمام بهم والحرص علي سلامتهم.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية،وذلك بناءاً علي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.