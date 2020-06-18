تزايد انتاج الكوكايين في كولومبيا رغم تراجع مساحة زراعة الكوكا

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء، إن الكولومبيين يزرعون الكوكا في منطقة أصغر بشكل عام مقارنة بالعام الماضي، إلا أن إنتاج الكوكايين تزايد على الرغم من ذلك.

وانخفضت المساحة المزروعة بالكوكا، التي يصنع منها الكوكايين، بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 154 ألف هكتار في عام 2019.

وقال دوكي إن جهود الحكومة للقضاء على زراعة الكوكا ومساعدة المزارعين على تغييرها بمحاصيل أخرى، ساهمت في أكبر انخفاض خلال ستة أعوام.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيير لاباكي إنه على الرغم من زراعة نبات الكوكا في مناطق أصغر، ارتفع الانتاج المحتمل بنسبة 5ر1 بالمئة إلى 1137 طن متري.

وأرجع الزيادة الكبيرة في الإنتاج إلى تركيز زراعة الكوكا في جيوب محددة.

وتعد كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم.



