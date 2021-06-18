قالت المنتجة قسمت فرحات ابنة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، إن فيلم يوم من عمري كان من أكثر الأفلام المحببة إلى والدتها، مؤكدة أنها كانت تحرص على مشاهدته مهما تكرر عرضه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن أغنية بأمر الحب التي غنّاها العندليب عبد الحليم حافظ كانت صادقة، وأنه قدمها بإحساس غير طبيعي، مشيرة إلى عبد الحليم تقدم للزواج من زبيدة وأبلغ والدتها بالأمر لكنه تم إخفاء الأمر على الفنانة الراحلة.

وأشارت إلى أن والد ووالدة زبيدة كانا شديدين - وفق وصفها وكانا مهتمين بالبحث عن أفضل مستقبل لها، موضحة أنها زوجها صبحي فرحات ظهر في حياتها وكان في الأساس هو منتج الفيلم، وأنه تقرب منها حتى تم الزواج.

وأكدت «قسمت»، أن شقيقتها رشا عرض عليها في أكثر من مناسبة تقديم عمل فني، ووافقت زبيدة على الأمر، إلا أن والدها كان رافضًا وبشدة ولم يسمح لها بالتمثيل.

وحلّت يوم الاثنين الماضي، ذكرى مولد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، التي ولدت في 14 يونيو لعام 1940م، وتوفيت في 13 ديسمبر لعام 2016، عن عمر يناهز 76 عاما.