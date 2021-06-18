جامع: 2% مساندة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تخصيص مساندة تصديرية إضافية بالبرنامج الجديد لدعم المصدرين بنسبة 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.

وأعلنت الوزيرة اليوم، عن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخرا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق البرنامج الجديد اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.

ويستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.