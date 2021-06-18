لوفتهانزا تعتزم تشغيل 190 رحلة طيران أسبوعيا من أمريكا لأوروبا في يوليو

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تشغيل نحو 190 رحلة طيران أسبوعيا من الولايات المتحدة إلى محاورها الأوروبية في يوليو المقبل، بزيادة من نحو 150 رحلة في يونيو، وذلك بعدما رفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر عن المقيمين بالولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ويمثل القرار الأوروبي أحدث خطوة باتجاه العودة لحركة الطيران الطبيعية، على الرغم من الهواجس حيال انتشار سلالات لفيروس كورونا ربما تكون خطيرة.



وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في غضون أيام، بمجرد أن يتم نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.



وستوفر الخطوة دفعة لكبرى شركات خطوط الطيران مثل لوفتهانزا وأير فرانس-كيه إل إم، والتي تشغل رحلات مربحة عابرة للأطلسي إلى جانب نظيراتها الأمريكية.



وكانت حركة الطيران للمسافات الطويلة قد تضررت بشدة جراء القيود التي فرضتها جائحة كورونا.