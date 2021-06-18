نجلة المجنى عليها في تحقيقات النيابة: ابن الشيخ مصطفى ضربني بشومة في جانبي





قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، حجز المتهم بالاعتداء على سيدة في منطقة النهضة بحي السلام، 24 ساعة على أن يُعرض صباح باكر على النيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات معه.

كانت نيابة شرق القاهرة انتهت من استجواب الشيخ مصطفى، الشهير بـ"جزار النهضة" في التهمة الموجهة إليه بالاعتداء على سيدة أربعينية تدعى "نجلاء"، واستكمال التحقيق معه اليوم الجمعة.



كما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وعدد من شهود العيان (الجيران) على الواقعة في تحقيق استمر أكثر من 10 ساعات.

واستمعت النيابة إلى الطفلة " ملك - 12سنة" نجلة المجني عليها، التي قالت في نص التحقيقات:" ماما بعتتني اشتري حاجات من السوبر ماركت ولما نزلت لقيت عمر ابن الشيخ مصطفى واقف في مدخل العمارة، وضربني بشومه كان ماسكها في أيده على جانبي قدام عمو محمود جارنا؛ فعيطت وعمو محمود بلغ ماما؛ فنزلت لي مع اخويا ولما زعقت للشيخ مصطفى وولاده.. عمو محمود طلب منها تطلع الشقة، وأنا رحت اشتريت الحاجة، ورجعت لقيت صراخ فخوفت وطلعت لقيت الشيخ مصطفى بيضرب ماما".

وكلفت النيابة وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، وكذا أمرت بفحص الفيديو الذي ظهر به المتهم أثناء اعتدائه على المجني عليها، كما قامت بالاطلاع على التقرير الطبي المرفق ببلاغ المجني عليها ضد المتهم، والذي يوضح الإصابات التي حدثت بها جراء الاعتداء والضرب.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من سيدة تدعى نجلاء، تقيم في منطقة النهضة بحي السلام، تتهم فيه جارها بالاعتداء عليها وأولادها الصغار بسبب خلافات بينهما على محل يستأجره منها ويمتنع عن دفع قيمة إيجاره، مما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده، والتي صدر فيها حكم لصالحها؛ فقام المستأجر بمضايقتها وأولادها بعد الحكم عليه.

والواقعة بدأت باعتداء من نجل المتهم "عمر" على نجلتها " ملك" فطلبت المجني عليها من " الشيخ مصطفى" ونجليه التوقف عن مضايقتها وأسرتها إلا أنه قام بالصعود إلى شقتها، وسحلها وضربها دون رحمة ولا هوادة وأحدث بها سحجات وكدمات وبعض الجروح نتيجة ضربه المبرح لها.

يذكر أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو يوضح اعتداء رجل ملتحي على سيده وسط أصوات الاستغاثة منها وأولادها دون تدخل أحد من الجيران وسحلها على السلم ورطم رأسها بالجدار؛ فقامت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بفحص الفيديو و متابعة البلاغ، والبحث عن المتهم حيث أنه هرب وأسرته بعد تحرير البلاغ ضده وانتشار الفيديو الذي يظهر به وهو يضرب السيدة.

جدير بالذكر أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بمديرية أمن القاهرة، نجحوا، أمس الأربعاء، في إلقاء القبض على المتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.