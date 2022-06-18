الانتخابات البرلمانية الفرنسية تدخل الجولة الأخيرة غدا

تدخل الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم غد الأحد الجولة الثانية والحاسمة.

وبعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية، ينتخب الفرنسيون برلمانا جديدا.

اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، يمكن لحوالي 9ر48 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم، يتنافس 577 مرشحا في الجمعية الوطنية الفرنسية على الفوز بها.

بالنسبة للرئيس ماكرون من المهم الحصول على أغلبية برلمانية للمرة الثانية.

بعد الجولة الأولى من الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن من المؤكد أن المعسكر الرئاسي سيتمكن من الحفاظ على الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ويمكن للتحالف اليساري الجديد المكون من حزب اليسار والاشتراكيين والخضر والشيوعيين، بقيادة اليساري جان لوك ملينشون، على وجه الخصوص أن يأمل في الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان.

وإذا حقق المعسكر الوسطي للرئيس ماكرون أغلبية نسبية فقط، فسيضطر الرئيس والحكومة إلى طلب الدعم من المعسكرات الأخرى.

كما يمكن أن يؤدي إقبال الناخبين الذي بلغ أدنى مستوى له عند 5ر47 % في الجولة الأولى، دورا مهما.

في بعض أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بدأت اليوم السبت الانتخابات فعليا بسبب فارق التوقيت.