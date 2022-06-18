مصرع سيدة وابنتيها دهسا تحت عجلات قطار بالمنيا

لقي أربعة أشخاص، بينهم طفل وثلاثة من أسرة واحدة، مصرعهم دهسا تحت عجلات القطار بمزلقان شرق محطة ملوي بمحاافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث بأحد مزلقان السكة الحديد بمركز ملوي وأسفر عن مصرع عدد من الأشخاص نتيجة دهسهم تحت عجلات القطار.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع كل من نادية علي عبد العليم ، تبلغ من العمر 60 عاما، وابنتيها سمية السيد محمود، تبلغ من العمر 19 عاما، ومنى السيد محمود ، تبلغ من العمر 30 عاما، وطفل في العقد الأول من عمره.

جاء ذلك نتيجة عبورهم المزلقان فدهسهم القطار رقم 164 القاهرة – أسوان ، تحت عجلاته، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.