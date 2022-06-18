افتتاح أول ملتقى توظيف لقادرون باختلاف يوفر 400 فرصة عمل

افتتح أول ملتقى توظيف لـ"القادرون باختلاف"، تحت عنوان: "خطوة"، وذلك برعاية وزارتي القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية.

وأكد سعفان، أن الدولة بمؤسساتها تبذل جهدا كبيرا في مجال رعاية وحماية وتأهيل وتشغيل "قادرون باختلاف" وتعزيز وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم تحت رعاية القيادة السياسية الرشيدة للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة ومشاركتهم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار سعفان، إلى أن الدولة تسعى لتوفير احتياجات ذوي الهمم التى تؤهلهم لممارسة حياتهم بشكل فاعل في المجالات، فمنذ اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عام لـ"قادرون باختلاف" وتضافرت الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير حياة كريمة وتوالت الانجازات بإصدار عدة تشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 200 لسنة 2020 والخاص بانشاء صندوق "قادرون باختلاف".

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا نحو رعاية وحماية أبنائنا من قادرون باختلاف، وذلك من خلال قطاعات الوزارة المتعدده فمن خلال قطاع التدريب المهني الذي يوفر العديد من فرص التدريب للكثير من المهن والحرف التي تتناسب درجة ونوع الإعاقة وكذلك برامج التنمية البشرية والمهارات الحياتية لزيادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال وإيجابي.

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة لديها 54 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم 38 مركز ثابت في 25 محافظة و13 وحدة تدريب متنقلة لتسهيل استفادة قادرون باختلاف والوصول لهم في القرى والنجوع محافظات الجمهورية ويتم التدريب بها على 41 مهنة مختلفة مجانا ويتم منح الأوائل المتفوقين في بعض المهن شنطة معدات لمساعدتهم لبداية مشروع صغير أو توفير فرصة عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب من خلال قطاع التشغيل الذي يعمل على دراسة سوق العمل وتوفير فرص عمل تناسب قادرون باختلاف، وتعزز مشاركتهم الحقيقية والبناءة على أرض الواقع هذا ولا تتوانى الوزارة في متابعتهم وحمايتهم.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" عام 2018 والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل وتشغيل قادرون باختلاف على مستوى الجمهورية والتى أثمرت عن تدريب 1173 شابا وفتاة على مستوى 10 محافظات، وتم توفير عدد 823 فرصة عمل مختلفة للشباب من الجنسين وتم مناقشة 350 فكرة مشروع وتم تنفيذ العديد منها بالفعل وتستهدف المرحلة الحالية باقي محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تهدف لتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتعمل على ذلك من خلال تعزيز الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لازالة الحواجز أمامهم وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، فضلاً عن تنسيق الجهود مع الشركاء من القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية بالإعاقة.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، أهمية دور وزارتي القوى العاملة، والتضامن، لرعاية ودعم ذوي الهمم باعتبارهما المنوطين بتنفيذ القوانين لحماية تلك الفئة، خاصة استيفاء نسبة الـ5 % لتعيين تلك الفئة في القطاع الخاص.

وأشارت هجرس، إلى أن قانون ذوي الاعاقة يعتبر محفزا للقطاع الخاص ويعطيهم مزايا لاستكمال نسبة الـ5 % للمنشآت التي تقوم بتعيين نسبة أكثر من الـ5%، داعية الجهات المعنية لتضافر جهودها من أجل رسم بسمة أمل لتلك الفئة.

واستقبل الملتقى أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات في التعامل مع "القادرون باختلاف"، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.