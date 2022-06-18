أبوجبل وفتوح خارج قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي، في الثامنة مساء غد الأحد في الجولة العشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد محمد أبو جبل، وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.

وجاءت القائمة كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبد الله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد.