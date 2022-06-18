فريدة عثمان تتأهل إلى نهائي سباق 100 م فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية

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تأهلت البطلة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي سباق 100 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية والمقامة بالعاصمة المجرية “بودابست” خلال الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الجاري.

وتأهلت فريدة بعد احتلالها المركز الثامن في نصف النهائي بزمن 57.91 ثانية.

وكانت البطلة المصرية قد تأهلت في وقت سابق صباح اليوم إلى نصف النهائي بعد احتلالها المركز السادس في الترتيب العام لتصفيات سباق 100 متر فراشة بزمن قدره 57.76 ثانية مسجلة رقما مصريا جديدا.

الجدير بالذكر، أن فريدة عثمان قد توجت بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولتي العالم 2017 و2019. ويشارك في منافسات السباحة القصيرة ببطولة العالم للألعاب المائية 7 لاعبين من مصر وهم “فريدة عثمان – مروان القماش – يوسف رمضان – عبد الرحمن سامح – محمد سامي “ميشو” – يوسف القماش – محمد محمدي”.

وكان من المقرر إقامة البطولة مايو الماضي بمدينة مدينة فوكووكا اليابانية قبل أن يتم نقلها بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة في اليابان حاليًا