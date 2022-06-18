ناصر ماهر يغيب عن فيوتشر في مواجهة إنبي للإصابة

تأكد غياب ناصر ماهر صانع العاب الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، عن مباراة فريقه أمام إنبي، والتي من المقرر لها أن تقام اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز.

حيث يخضع اللاعب في الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به أمام إيسترن كومبانى بتمزق في وتر العضلة الضامة، والتي ستبعده عن مباريات الفريق في الفترة المقبلة.

واختتم الجمعة الفريق الكروي، بقيادة على ماهر، المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تقام، على ملعب بتروسبورت، وخاض فيوتشر عدة تجارب ودية خلال فترة التوقف الماضية لتجهيز اللاعبين استعدادًا لتلك المباراة.

ويسعى الفريق لحصد الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من التواجد في المربع الذهبي، ومن ثم المشاركة في البطولة الأفريقية، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة باستثناء التعادل أمام إيسترن كومبانى.