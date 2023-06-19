أوكرانيا: ارتفاع قتلى انهيار سد خاكوفكا إلى 17

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ارتفع عدد ضحايا انهيار سد خاكوفكا في الجانب الأوكرانية إلى 17 مدنيا جرفتهم مياه الفيضانات الناتجة عن الحادث.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تليجرام" قتل 17 شخصا، وغرق 13 منهم، وأصيب أربعة آخرون بجروح قاتلة أثناء الإخلاء، ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار الوزير إلى أن الفيضانات لا تزال تغمر 876 منزلا، وتم إجلاء 3614 مواطنا من المناطق الخطرة، بينهم 474 طفلا و80 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف كليمينكو أن إمدادات المياه المركزية للسكان قد تمت استعادتها جزئيا في مجتمع نوفوفورونتسوفكا في منطقة خيرسون.

وكانت السلطات التابعة لروسيا في خيرسون أعلنت أن عدد الضحايا على الجانب الروسي من السد قد بلغ 35 شخصا.

وقال رئيس حكومة إقليم خيرسون أندريه أليكسييفنكو اليوم الأحد عبر تلجرام إن عدد القتلى من جراء الفيضانات في منطقة خيرسون التي نجمت عن انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ارتفعت إلى 35 شخصا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وبذلك يكون إجمالي عدد ضحايا انهيار السد على الجانبين حتى الآن بلغ 52 شخصا.