تحقيق لبي بي سي يكشف عن العدد الكبير للقتلى الروس في الحرب الأوكرانية

كل هذه الأرقام تكذّب المزاعم الروسية بسقوط حوالي 6000 روسي حتى الآن.

لم نتمكن من تسجيل جميع الوفيات في روسيا في معارك اوكرانيا إذ يمكننا فقط الوصول إلى أسماء القتلى المذكورين في المصادر المتاحة، أو في المقابر التذكارية وفي المقابر التي زارها المتطوعون. المتطوعون لا يستطيعون تغطية كامل مساحة روسيا الشاسعة. ولا يشمل الإحصاء القتلى من الانفصاليين الناطقين بالروسية في دونباس.

رغم أن هذا الاحصاء غير مكتمل، لكنه قدم إجابات لبعض أقارب القتلى وهي المهمة التي لم يقم بها المسؤولون الروس.

قصة آنا

عندما اتصلت بي بي سي بآنا - ليس اسمها الحقيقي - في ديسمبر، كانت لديها شكوك فقط بشأن ما حدث لفيل نابيف، شريكها السابق ووالد ابنتها.

قالت: "هل يمكن أن تخبرني بما حدث؟ لا أعرف أين دُفن أو كيف مات".

تم العثور على قبر نابيف في باكينسكايا، المقبرة التي شوهدت في صور الأقمار الصناعية أعلاه، وتتبعت بي بي سي هويته.

كان قد توفي في 6 أكتوبر من العام الماضي عن عمر يناهز 60 عاما، في قتال عنيف قرب باخموت - حيث كانت جميع قوات فاغنر تخوض القتال في ذلك الوقت.

قالت آنا، التي تعيش في منطقة شمال شرق موسكو، إنها ظلت صديقة لنابيف بعد انفصالهما: "لقد كان شخصا جيدا".

لكنها قالت إنه كان فقيراً وبحاجة إلى المال السهل، لذلك اعتاد اقتحام المرائب وسرقة قطع غيار السيارات والآلات الأخرى لبيعها. هكذا انتهى به المطاف في السجن، حيث جندته فاغنر.

قد يكون تأكيد وفاة السجناء في الوحدات التي تديرها مجموعة فاغنر الروسية أمرا صعبا بشكل خاص. عندما ذهبت آنا إلى مكتب التجنيد العسكري المحلي، قالوا إنه لا يوجد سجل عن نابيف.

بالإضافة إلى حالة عدم اليقين، فإن عدم وجود تأكيد رسمي بشأن الوفاة في زمن الحرب يمكن أن يجعل من الصعب أيضا المطالبة بالأجور أو التعويض المستحق للعائلة.

وقالت آنا لبي بي سي: "أردت أن أعرف ما إذا كان حيا أم ميتا. بعد كل شيء، باستثناء كلامك، ليس لدي معلومات. أود أن أحصل على ميدالياته، على الأقل نوع من الذكرى - هذا الشخص عزيز علي".

"25 مليون احتياطي"

يعتقد الدكتور واتلينغ، خبير الحرب البرية أن موسكو تعتقد أنه إذا كان بإمكانها التخندق والتشبث بالأرض التي سيطرت عليها، فإن الدعم الغربي لأوكرانيا سيتراجع في النهاية.

ويقول إنه إذا تمكنت أوكرانيا من اختراق التحصينات الروسية في هجومها المضاد الذي يجري التخطيط له منذ فترة طويلة، فإن القوات الروسية المستنزفة وعديمة الخبرة قد تواجه "انهياراً كبيراً".

لكن مهما حدث، يقول الدكتور واتلينغ إنه من غير المرجح أن تنفد الطاقة البشرية لدى روسيا، مستشهداً بقول وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي قال عند سؤاله عن تعبئة البلاد للمدنيين. "عندما يقول، لدي 25 مليون احتياطي، فهو لا يمزح. إنه جاد للغاية".

وهذا يعني أن الرسائل الموجهة إلى موظفي بي بي سي بخصوص عدد القتلى الروس ستستمر في التدفق، من نساء مثل فيرا في إيركوتسك، التي تحاول منذ شهور معرفة ما حدث لشقيقها، بعد شائعات عن وفاته في وحدة فاغنر.