صحة الوادي الجديد تشن حملات لتطهير ساحات نحر الأضاحي

أكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار أعمال المكافحة والمقاومة وتطهير الساحات والمتنزهات العامة والأماكن العامة التي شهدت نحر الأضاحي، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة.

وأوضح لستمرار عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بإشراف الدكتور محمد صبحي، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية، والدكتور محمد سعد، منسق القوافل العلاجية، ومديري الإدارات الصحية بمراكز المحافظة.

وأشار هارون، إلى تفقد العمل بمستشفى الخارجة التخصصي، وباريس المركزي بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والعناية المركزة والمتوسطة والحضانة، الأقسام الداخلية، للتأكد من الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية وخاصة الطوارئ، وتوافر الأدوية الطبية وخاصة أدوية الطوارئ، وتوافر المستلزمات الطبية بما فيها مستلزمات مكافحة العدوى، توافر الأكسجين والتأكد من كفاءة شبكة الأكسجين، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، والتزام الأمن الإداري بأماكن تواجده وتطبيق معايير العمل، مؤكدا التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لعمل استعاضات الأمصال واللقاحات والالتقاء بالمرضى المحجوزين وقت المرور، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة بالعيد لهم.