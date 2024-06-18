محافظ بنك اليابان: رفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل أمر مرجح تماما

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إنه "من المرجح تماما" أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل.

وأكد أويدا، في اجتماع برلماني، أن رفع سعر الفائدة في يوليو المقبل "سيعتمد على بيانات الاقتصاد والأسعار والمالية التي سيتم الحصول عليها، لكنه أمر مرجح تماما اعتمادا على الوضع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأشار أويدا بالتالي إلى أن بنك اليابان قد يقرر في اجتماع السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل رفع أسعار الفائدة، وليس فقط حجم خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية.

وأوضح أويدا "نعتقد أن خفض حجم مشتريات السندات الحكومية ورفع سعر الفائدة هما أمران مختلفان".

ومن المقرر أن يحدد بنك اليابان، في اجتماعه في يوليو المقبل، حجم خفض مشترياته من سندات الحكومة اليابانية خلال العام أو العامين المقبلين من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 6 تريليونات ين شهريا.

وأضاف أويدا أن البنك سيعلن حجم خفض المشتريات والطرق المحددة لذلك.