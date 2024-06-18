تتواصل احتفالات أبناء محافظة البحر الأحمر والوافدين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الشواطئ والفنادق نسب إشغال 100%.

وتقدم فرق الترفيه بفنادق الغردقة حفلات خاصة للأطفال ضمن احتفالات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وشارك العشرات من الأطفال في الاحتفالية التي ضمت العديد من الفقرات الفنية، كما تم توزيع الهدايا من قبل فريق الترفيه الخاص بالفندقعلى الأطفال النزلاء.



وقال أحمد قاسم مدير قطاع الغرف بأحد فنادق الغردقة لـ"الشروق"، إن نسبة الإشغال بالفندق 96%، وتأتي الجنسية المصرية في المرتبة الثانية في نسب الإشغال للفندق .

وأشار قاسم إلى أن الفندق يضم 21 جنسية مختلفة من السياح في كل دول العالم .

وفي السياق ذاته، أوضح محمد وفا مدير أحد فنادق الغردقة في تصريحات لـ"الشروق"، أن الفندق يقدم على مدار أيام العيد برامج ترفيهية كبيرة تنال رضا المصريين والأجانب.

ولفت محمد عباس، الشيف العمومي لأحد فنادق الغردقة، إلى أن الفندق يقدم وجبات تعبر عن الاحتفالية من "فتة، ولحم ضئن"، وغيرها من الأكلات.