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مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 11:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يونيو 2024 - 11:29 ص

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس ولديه 36 نقطة أيضا لكن عدد مباريات الأهلي أقل.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود عبد المنعم كهربا- أحمد عبد القادر.


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