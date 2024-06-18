ميدو: الدوري المصري أصبح أضحوكة الشعوب العربية بفضل عامر حسين وأعوانه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، من لجنة الحكام ولجنة المسابقات التقدم باستقالتهم، وذلك اعتراضًا منه على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي صاحب مباراة الزمالك والمصري أمس الإثنين في الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

وصرح ميدو خلال مقطع فيديو انتشر على منصات السوشيال ميديا:" يجب على المسؤولين في لجنة الحكام والمسابقات التقدم باستقالتهم طالما هناك فشل في الإدارة".

أضاف:" ما يحدث بنظام الدوري المصري جعلنا أضحوكة الشعوب العربية ولأول مرة أشاهد ذلك في التاريخ لا يوجد بأي دوري في العالم وكل هذا بفضل عامر حسين واعوانه".

أكمل:" سؤالي المعتاد متى يستقيل عامر حسين من لجنة المسابقات؟ هناك فرق لم تواجه بعضها رغم أننا وصلنا للأسبوع 26 من الدوري".

أتم:" أوجه التحية لعبد الواحد السيد مدير الكرة بعد خصم 25% من عقد عواد، ويجب استبعاده من قائمة الفريق بالمباريات المقبلة".