إسرائيل: هبوط أول رحلة طيران تعيد مواطنين إلى بلادهم في مطار بن جوريون

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هبطت أول رحلة طيران تعيد مواطنين إسرائيليين إلى إسرائيل بعد وقف الرحلات الجوية الدولية بسبب الصراع مع إيران في مطار بن جوريون خارج تل أبيب.

وتعيد الرحلة الإسرائيليين إلى إسرائيل من مدينة لارنكا في قبرص، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران.

وتشمل الشركات الإسرائيلية المشاركة في رحلات العودة شركات "العال"، و"أركيا"، و"يسرائير"، و"إير حيفا".

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، هناك ما يقرب من 150 ألف إسرائيلي عالقين حاليا في الخارج.

وبسبب الصراع مع إيران، لم تكن هناك رحلات جوية من وإلى إسرائيل في الأيام الأخيرة. وأفادت شركة العال بأنه "وفقا لقرار الدولة"، فسوف يستمر منع الرحلات الجوية من إسرائيل إلى الخارج.