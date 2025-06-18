من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وذكرت صحيفة "جيو" الباكستانية، أن الاجتماع رفيع المستوى يأتي ضمن زيارة قائد الجيش الباكستاني لأمريكا، حيث التقى بالباكستانيين في واشنطن أمس الثلاثاء.

وتمثل زيارة منير، أهمية في سياق دور إدارة ترامب في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسلام آباد ونيودلهي بعد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت الشهر الماضي بين الدولتين.

كما تأتي زيارة منير، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.