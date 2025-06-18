الحكومة: نتأهب لأي سيناريوهات طارئة قد تحدث في المنطقة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع الأساسية سواء السلع الغذائية الاستراتيجية أو المواد البترولية والغاز الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، إن الدولة تتحسب لأي سيناريوهات طارئة قد تحدث في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة الأزمات المشكلة مؤخرًا تضمن التأكيد على إعداد الوزراء الإجراءات الخاصة بالتعامل مع كل السيناريوهات خاصة فيما يتعلق بتوفر السلع الأساسية والمواد البترولية.

ونوه بأنه خلال الفترة الحالية لا يوجد تخفيف للأحمال في الكهرباء، موضحًا أن ما شهدته بعض المناطق من انقطاع التيار هو أعطال طارئة في الكهرباء نتيجة الضغط على الشبكة مع زيادة الاستهلاك خاصة مع حلول فصل الصيف.

وشدد على أن مثل هذه الأعطال الطارئة تحدث في أي دولة على مستوى العالم ويتم التعامل معها ويتم إصلاح العطل لكن لا يوجد تخفيف الأحمال.

وجدد التأكيد على أن الدولة تتحسب لجميع السيناريوهات في الفترة المقبلة، لا سيما أن الأوضاع في المنطقة تتصاعد بشكل كبير، مؤكدا أن الدولة تضع خططا للتعامل مع أي طوارئ.

وطمأن المواطنين بأن المخزون من السلع الأساسية مطمنئن بشكل كبير.