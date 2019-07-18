تعرف على 10 فوائد للجزر تجعله «عادة يومية»

يعد الجزر واحدًا من أفضل الخضروات الخفيفة التي يمكنك تناولها، فيمكنه أن يهدئ الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

ونشر موقع «فوود برفينت» المتخصص في الطعام الصحي، 10 فوائد للجزر مشجعة على أن يكون عادة يومية.

1- مضادات الأكسدة (بيتا كاروتين):

يعد الجزر مضادًا قويًا للأكسدة مع العديد من الفوائد الصحية في الجسم ، فيتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) للحفاظ على بشرة صحية، حيث تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة تحمي الرئتين من السموم التي تؤدي إلى سرطان الرئة.

2- الهضم :

يحتاج الجسم إلى بعض المعادن الأساسية والفيتامينات والألياف والإنزيمات لتزويد عملية الهضم، ويحتوي الجزر على كميات متساوية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان مما يساعد على دفع الغذاء من خلال الجهاز الهضمي.

ويحتوي الجزر على كمية جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن حيوية للتقلص الطبيعي لجميع أنواع العضلات، بما في ذلك تلك اللازمة لنقل الطعام من خلال الجهاز الهضمي، لهذه الأسباب تشير الدراسات إلى أن تناول الجزر بانتظام قد يمنع قرحة المعدة.

3-العناصر القلوية:

تناول الكثير من الأطعمة المكونة للحمض له تأثير سلبي على الصحة، ولكن تناول الجزر يمكن أن يساعد في إعادة الجسم إلى مستوى مفيد من الأس الهيدروجيني، في حين أن الجسم يحتاج إلى كل من الأطعمة الحمضية والقلوية إلا أنه يحتاج إلى المزيد من القلوية، فيجب أن يحتوي الطعام اليومي ليكون قلوية الأطعمة مثل الجزر وغيرها من الخضروات الجذرية.

4-بوتاسيوم:

يعمل البوتاسيوم بالشراكة مع الصوديوم لموازنة مستويات السوائل، مما يساهم في صحة الكلى، ويقلل من إرتفاع ضغط الدم،ولكننا نميل إلى الحصول على الكثير من الصوديوم أكثر مما نحتاج إليه لأنه معبأة في جميع أنواع الأطعمة المصنعة، فيمكن أن يساعد الجزر في إعادة التوازن إلى محاذاته لتخفيف الضغط على الكليتين والجهاز الدوري بأكمله.

5- صحة الأسنان:

يمكن أن يساعد الجزر في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة بعدة طرق، حيث أن قطعة الجزر المحمرة تتخلص من تراكم البلاك، كما أن تناول الجزر يحفز إنتاج اللعاب مما يساعد على إبقاء البكتيريا في فمك تحت الفحص، وقدرتها القلوية يمكن أن توازن درجة الحموضة في فمك كذلك.

6-الجروح:

هناك نوعان من المركبات في الجزر يمكنها تسريع عملية التئام الجروح، وهما فيتامين C وبيتا كاروتين، فيرتبط فيتامين C بنظام المناعة الصحي وإنتاج الكولاجين، وهو عنصر حاسم في الجلد.

ومن المعروف أن البيتا كاروتين يقلل من الإلتهابات بحيث يمكن للجلد الشفاء بشكل أسرع، فيمكن ببساطة إضافة المزيد من الجزر إلى النظام الغذائي عندما وجود جرح ، ومن الممكن وضع حزمة من الجزر المبشور مباشرة على المنطقة المصابة بمجرد أن يفرغ.

7-المغذيات النباتية:

واحد من أقوى المغذيات النباتية في الجزر يسمى الفركارينول ، الذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، وكذلك يدعم الصحة العامة للقولون.

8-الكاروتينات:

يتميز الجزر بمجموعة معينة من مضادات الأكسدة تسمى الكاروتينات والتي تستخدم للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

9-الألياف:

من المعروف أن الألياف تساعد على الهضم، لكنها رائعة بالنسبة لأشياء أخرى أيضًا، فالألياف القابلة للذوبان في الجزر ترتبط بكوليسترول، وتجعلنا عرضة للتجلطات الدموية، بينما تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في منع الإمساك والانسداد المعوي، مما يقلل من خطر حدوث مشاكل مثل البواسير وحتى سرطان القولون والمستقيم.

10- العيون والشعر والأظافر والجلد:

المظهر الغذائي المتوازن للجزر مفيد لكامل الجسم بما في ذلك الشعر والأظافر والجلد والعينين، فيعد توفير المغذيات النباتية من بعض المكونات التي يحتاجها الجسم لبناء خلايا جديدة.

فعندما تعاني من نقص في التغذية ، فإن الخلايا الجديدة ليست صحية بقدر استطاعتها وتكون لها فترة حياة قصيرة، الخلايا الشابة الصحية تجعل العيون الصافية متوهجة الجلد والأظافر القوية، فيجب تخزين الجزر، ومن الأفضل إبقاؤها رطبة بعد التقشير، لذا يجب التأكد من إضافة القليل من الماء إلى الحاوية التي تحافظ على الجزر.