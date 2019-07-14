ريبيري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

حرص الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب المنتخب الفرنسي، وفريق بايرن ميونخ الألماني السابق على التواجد في القاهرة، استعدادًا لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، رفقة ابنته هزيا ريبيري، والتي تمتلك أصولًا جزائرية من جهة والدتها.

ويتواجد ريبيري رفقة ابنته في أحد فنادق القاهرة قبل يوم من النهائي، حيث يعرف أبنائه بحبهم الكبير للمنتخب الجزائري.

ونشر ريبيري عبر «ستوري الإنستجرام» الخاص به صورًا له في الطائرة، وكذلك صورة له في أحد فنادق القاهرة رفقة ابنته.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في التاسعة من مساء غد الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الإفريقية.