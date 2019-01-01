قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يتم بحث سبل التوصل إلى حلول بشأن إدلب السورية، بما لا يضر بالمدنيين هناك، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" للأنباء.

وأضاف "لافروف"، أنه "لا يمكن نتسامح إلى ما لا نهاية مع وجود عشرات الآلاف من المتشددين المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسنبحث في الوقت نفسه، عن حل لا يضر بالسكان المدنيين".



وأوضح كذلك أن القضاء على الإرهاب في سوريا يعتبر من مصلحة الاتحاد الأوروبي، لأنه يخفض التهديد الإرهابي القادم من المنطقة، فضلًا عن تقليل تدفق المهاجرين.